Santos vê novela por novo técnico se arrastar e pode ficar sem Gustavo Quinteros

"Infelizmente devo informar que não poderei estar presente na próxima partida entre Vélez e Estudiantes. Desta vez decidi priorizar minha família e estar com minha filha nesta ocasião importante. Fizemos todo o possível para alterar a data, mas não foi possível", comunicou o técnico.

"Quero transmitir tranquilidade a todo o povo de Vélez. O meu empenho e de toda a comissão técnica na preparação para este jogo tem sido o mesmo de sempre, trabalhando com total dedicação e cuidado em cada detalhe. Estarei acompanhando o desenvolvimento do jogo em todos os momentos, colaborando ativamente com minha comissão técnica e apoiando a equipe do início ao fim", completou.