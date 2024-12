Rivaldo analisa conquista de Vinicius Júnior: "Já merecia ter ganho a Bola de Ouro"

Rivaldo, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, analisou a temporada de Vinicius Júnior e preferiu acreditar que o resultado polêmico da Bola de Ouro não aumentou as chances do brasileiro ganhar o prêmio The Best da Fifa.

"Não acredito que tenha influenciado. Ele já merecia ter ganho a Bola de Ouro, mas precisamos respeitar o Rodri que venceu no final das contas. Vinícius venceu agora por seus méritos, por tudo que fez, pelos títulos que conquistou, por sua grande participação em finais e quando o Real Madrid mais precisou dele", afirmou o craque à Betfair.

O ex-atleta também não escondeu sua insatisfação ao saber que, para alguns, Vinicius Júnior não ficaria no top-3 da premiação.