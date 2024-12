Veja números de Tiquinho Soares, atacante do Botafogo que está na mira do Santos

O Santos está interessado na contratação de Tiquinho Soares. O atacante está com 33 anos e faz parte do elenco do Botafogo desde setembro de 2022.

O centroavante soma 121 partidas com a camisa alvinegra, sendo 92 como titular, com 44 gols e 17 assistências. Além disso, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ambos neste ano.

Tiquinho era titular absoluto do ataque botafoguense até julho deste ano, quando Igor Jesus foi contratado. O reforço acabou assumindo o posto e virando figurinha carimbada entre os 11 iniciais do Glorioso.