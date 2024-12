Em 2024, Rony registra sua pior média de participações em gols pelo Palmeiras

Fora do time titular durante a maior parte de 2024, Rony não teve grande temporada no Palmeiras. Um dado que comprova isso é que o atacante registrou neste ano sua pior média de participações em gols desde a sua chegada ao clube, quando foi contratado junto ao Athletico-PR, em 2020.

Nesta temporada, ele disputou 62 dos 65 jogos do Verdão, sendo 27 como titular. Ao todo, Rony marcou dez gols e distribuiu seis assistências. Isso equivale a uma média de 0,25, ou seja, o jogador precisava de quatro partidas para participar de um tento da equipe paulista.

A última vez que Rony balançou as redes foi no dia 21 de agosto, contra o Botafogo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Pelo Brasileirão, o último tento do camisa 10 foi no empate por 1 a 1 contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 21ª rodada, no dia quatro de agosto.