'Profetizei esse gol', diz Ana Alice após vitória do Santos no clássico

Ana Alice, ex-jogadora do São Paulo, marcou o gol da vitória do Santos no clássico contra o Tricolor, nesta terça-feira, no Canindé.

A zagueira garantiu o 2 a 1 na estreia do Campeonato Paulista Feminino de 2025 e, após a partida, afirmou que tinha "profetizado" o gol.

O que ela disse?