Quem jogou mais? Compare os números de Estêvão e Luiz Henrique, destaques do Brasileirão

Luiz ainda colecionou 32 passes decisivos, 60 finalizações (23 certas), 91 dribles, criou sete grandes chances, ganhou 234 duelos, 85 ações defensivas e sofreu 71 faltas.

Já Estêvão entrou em campo 31 vezes, sendo 26 como titular, anotou 13 gols e nove assistências. O atacante precisou de 96 minutos para participar de um tento.

A joia alviverde ainda somou 49 passes decisivos, 11 grandes chances criadas, 85 finalizações (38 no gol), 84 dribles, 161 duelos ganhos, 43 ações defensivas e 36 faltas sofridas.

No fim, o Botafogo de Luiz Henrique levou a melhor e ficou com o título do Campeonato Brasileiro. A CBF, porém, elegeu Estêvão como o craque do torneio.