Corinthians empata e se complica na Sul-Americana no 1º tropeço de Dorival

Após uma sequência de duas vitórias, o resultado marcou o primeiro tropeço de Dorival Jr desde que assumiu o comando do clube paulista.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

O empate é ruim para o Corinthians, que continua na 3ª posição do Grupo C, com 5 pontos, um a menos do que o próprio América de Cali. Apenas o primeiro colocado avança direto para a fase mata-mata, enquanto o vice-líder vai para a repescagem.

O próximo compromisso do Alvinegro paulista pela Sul-Americana será contra o Racing-URU, fora de casa, no dia 15 de maio.

Timão "dorme" na marcação e cede empate

O Corinthians abriu mão da posse de bola durante boa parte do 1º tempo, mas foi eficiente e agudo, abrindo o placar com Memphis. Nos primeiros minutos, o América de Cali foi melhor, trocou passes e assustou em chute de fora da área. O Timão apostou nos contra-ataques e chegou bem na área do goleiro Soto com Yuri Alberto e Bidon. Mas o gol saiu em belíssima jogada de Maycon e Memphis Depay, que finalizou com classe.

Antes do intervalo, o volante Martínez deixou o gramado sentindo dores no músculo posterior da coxa esquerda. Dorival Jr optou por colocar Charles no lugar do camisa 70. A marcação do Alvinegro diminuiu na reta final da primeira etapa, e os visitantes ainda tiveram uma bola na trave, na cabeçada de Pestaña, antes do intervalo.