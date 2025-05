Corinthians cede empate ao América de Cali e perde chance de ser vice-líder

O Corinthians ficou no 1 a 1 com o América de Cali na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. O Timão saiu na frente, através de Memphis Depay, mas cedeu o empate no segundo tempo e perdeu a chance de se tornar vice-líder do grupo no torneio continental.

O resultado mantém a equipe alvinegra na terceira posição do Grupo C, com cinco pontos. Já o time colombiano ocupa o segundo lugar da chave, com um ponto a mais.

Restam duas partidas para o término da fase de grupos, e os próximos dois compromissos do Timão serão fora de casa. O melhor de cada chave avança diretamente às oitavas de final, enquanto os segundos colocados disputam um playoff contra os terceiros melhores de cada grupo da Libertadores.