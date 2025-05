Vila Nova marca no fim, vence o Athletic e lidera a Série B

Pela sétima rodada da Segundona, o Vila Nova enfrenta o Remo no próximo dia 14, uma quarta-feira, às 19h (de Brasília). A bola rola na casa dos paraenses, no Estádio do Mangueirão, em Belém (PA).

Já o Athletic tem como próximo compromisso o Botafogo-SP, na próxima segunda-feira (12), às 19h. A partida da Série B vai contecer em solo paulista, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto.

O GOL

O gol dos visitantes saiu aos 48 minutos do segundo tempo. Gustavo Pajé serviu Dodô, que não desperdiçou a chance de cravar o único gol do duelo em Belo Horizonte.