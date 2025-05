Inzaghi celebra classificação da Inter: 'Dois jogos monstruosos, colocamos o coração em campo'

A Inter de Milão está de volta à final da Liga dos Campeões. Após eliminar o Barcelona com duas grandes atuações, o técnico Simone Inzaghi exaltou a entrega de sua equipe e descreveu a classificação como um dos maiores feitos de sua carreira. Jogando com intensidade e controle emocional, os italianos se impuseram contra um adversário poderoso e confirmaram a vaga na decisão em Munique.

"Tentamos jogar com as nossas armas e as nossas qualidades. Conhecíamos o Barcelona e sabíamos o que fazer em campo", afirmou Inzaghi. "Colocamos o nosso coração em campo, nunca fomos presunçosos. Foi preciso um super Inter para vencê-los. Jogamos dois jogos monstruosos."

O treinador destacou o caráter do grupo e o comprometimento tático, especialmente em momentos de maior pressão do adversário. "Estou muito satisfeito com a forma como a equipe jogou. Foi difícil, duro, mas continuamos a acreditar até o fim", disse. "É o melhor desempenho da minha carreira. Estou muito feliz."