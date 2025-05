Corinthians é dominado e está quase eliminado

A bola passou entre as pernas de um zagueiro e morreu no canto do gol, indefensável: 1 a 0.

O Corinthians tomou conta, Bidon quase ampliou, aos 35, mas perdeu Martínez, trocado por Charles, porque o calendário cobra.

O jogo ficou paralisado por sete minutos por problemas de comunicação entre a arbitragem.

O América ficava mais com a bola, mas esbarrava na defesa bem posicionada do alvinegro, a melhor novidade trazida por Dorival Júnior.

Quando atacava o Corinthians levava perigo e Hugo Souza a tudo via descansado embaixo das traves.

Até que, aos 49, em bola parada, uma cabeçada em sua trave o assustou e fez Itaquera sofrer pela primeira vez.