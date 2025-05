Nem Dorival conseguiu acabar com 'zica' corintiana na Sul-Americana

Pois é, seria mesmo tudo certo, mas só se a competição em questão não fosse organizada pela Conmebol.

Quando o jogo é internacional, incrivelmente o Corinthians trava, erra, vacila mais do que deveria e, geralmente, não vence.

Como não conseguiu vencer nesta noite pela Sul-Americana (empatou em 1 a 1) e, agora, já pode até mesmo largar mão do torneio continental.

Afinal de contas, se de três jogos em casa o Timão conseguiu apenas uma vitória, um empate e uma derrota, não será nós dois compromissos como visitante que o Timão buscará a classificação.

Incrível, mas nem mesmo Dorival conseguiu acabar com a 'zica' alvinegra em competições da Conmebol.

Uma pena, mas, pelo visto, a tal piadinha do "acesso negado" (que eu não aprovo, viu, senhor Fábio Sormani? Rs) vai acabar pegando para valer, mais ou menos como a história do Palmeiras com o Mundial.