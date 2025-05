Vila Nova marca no acréscimo, vence o Athletic e assume a liderança da Série B

O Vila Nova assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer por 1 a 0 o Athletic, nesta terça-feira à noite, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), em jogo que fechou a sexta rodada. O gol da vitória foi marcado por Dodô, aos 47 minutos do segundo tempo.

Agora o Vila Nova tem os mesmos 13 pontos do rival Goiás, porém, leva vantagem no saldo de gols: 4 a 3. A zona de acesso é completada por remo e Cuiabá, com 12 pontos cada. Novato na Série B, o Athletic somou apenas três pontos, que o deixam na 18ª posição, atrás do Volta Redonda, que tem quatro e abre a zona de rebaixamento. Paysandu e Amazonas têm dois pontos cada e ficam para baixo na tabela.

Mesmo como visitante, o Vila Nova começou melhor, dominando as ações no meio-campo e ficando à vontade para tentar algo mais efetivo no ataque. E quase abriu o placar, aos 13 minutos, quando Gabriel Silva desceu em diagonal e, mesmo de longe, soltou a bomba. O goleiro Jefferson Luís estava adiantado, saltou e deu sorte porque a bola tocou no travessão e saiu.