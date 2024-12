Lesão de Pablo Maia atrapalha planos do São Paulo de lucrar com venda

O São Paulo planejava lucrar alto com a venda de Pablo Maia em 2024. O jogador era o favorito a ser negociado com um clube europeu por causa de suas grandes atuações que, inclusive, o fizeram chegar à seleção brasileira, mas uma grave lesão sofrida em um treino acabou com a temporada do jovem revelado em Cotia.

Pablo Maia sofreu uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda na véspera do clássico contra o Palmeiras. Desta forma, o volante teve a oportunidade de disputar somente um jogo sob o comando do técnico Luis Zubeldía.

De lá para cá, Pablo Maia foi submetido a uma cirurgia e se limitou ao processo de recuperação no Reffis até a reta final do ano, quando foi liberado para voltar a trabalhar com bola sem restrições.