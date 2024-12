Em recuperação após lesão na coxa, Pablo Maia treina com sub-17 do São Paulo

Nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, o meio-campista Pablo Maia, que passa por recuperação após sofrer lesão na coxa esquerda, treinou com a equipe sub-17 do São Paulo sob o comando da preparação física.

No dia três de dezembro, o atleta de 22 anos iniciou a última etapa do processo de recuperação de uma grave contusão sofrida em abril. Até então, Pablo Maia vinha se limitando a trabalhos de fisioterapia no gramado e também nas dependências internas do CT da Barra Funda.

Agora, o volante terá como foco adquirir melhores condições físicas para voltar a performar em alto nível.