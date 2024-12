E o Njie? Atacante gambiano espera ganhar espaço no Santos após não jogar em 2024

Para isso ele terá que superar uma forte concorrência no ataque santista, que conta com jogadores como Wendel Silva e Furch, além de Willian, que tem seu futuro no clube ainda indefinido. Em virtude da volta à Série A do Campeonato Brasileiro, há chances do Santos também buscar novos atletas da posição no mercado, o que dificultaria ainda mais a vida de Njie.

Com contrato até o fim de junho do próximo ano, Njie foi relacionado para apenas uma partida desde que chegou ao Santos. Ele viu do banco de reservas a derrota alvinegra de 3 a 2 para a Chapecoense, pela 32ª rodada da Série B.