Flamengo tem o maior aproveitamento entre clubes da Série A desde a chegada de Filipe Luís

? 49 grandes chances (!)



? 19 grandes chances cedidas pic.twitter.com/OUWrkmeDjP

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 5, 2024

Além disso, o Flamengo vem de 11 jogos de invencibilidade em todas as competições. A última derrota da equipe foi no dia 17 de outubro, quando perdeu para o Fluminense, por 2 a 0, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Filipe Luís ainda comandou o Flamengo no título da Copa do Brasil. O treinador eliminou o Corinthians na semifinal, por 1 a 0 no agregado, e foi campeão sobre o Atlético-MG, com 4 a 1 na soma dos placares.

No Brasileirão, o Rubro-negro ocupa a 3ª posição, com 69 pontos conquistados. A última partida do Flamengo na temporada acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vitória, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.