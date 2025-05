STJD abre inquérito contra Bruno Henrique por manipulação de resultado

O presidente do STJD, Luiz Otávio Veríssimo, nomeou o auditor do tribunal Maxwell Borges de Moura Vieira para conduzir o inquérito. Ele tem 15 dias para concluir a apuração, prorrogáveis por mais 15 dias. Ou seja, teria um mês para a conclusão. Depois disso, seria marcado o julgamento.

Como até agora não houve suspensão preventiva, a tendência é que Bruno Henrique siga jogando pelo menos até o Mundial de Clubes, que começa em junho.

"Considerando o conteúdo compartilhado em 5 de maio de 2025 e com fulcro nas atribuições conferidas pelo art. 81 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), determino de ofício a instauração de inquérito para apurar possível infração disciplinar cometida pelo atleta Bruno Henrique Pinto, do Clube de Regatas do Flamengo (CRF), relacionada a suspeita de manipulação de resultados", diz o documento do presidente do STJD.

Bruno Henrique deve ser enquadrado nos artigos 243 do CBJD, o que significa que estará sujeito a penas entre 180 a 360 dias se considerado culpado.