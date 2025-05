Jesus já faz sombra? Colunistas debatem tropeço do Flamengo na Libertadores

[Imaginava-se] que o Flamengo iria a Santiago del Esteiro para enfiar uma goleada no Central Córdoba, para mostrar que o Central Córdoba não deveria ter feito o que fez no Maracanã. Não só não enfiou uma goleada, como no segundo tempo, o Central Córdoba [...] merecia ganhar o jogo.

Juca Kfouri

Classificação e jogos Libertadores

Lavieri: Jorge Jesus está no mercado

Ainda dá para ver o Flamengo se classificar e estancaria essa possível crise. Não consigo ver Filipe Luís sendo demitido antes de [definir] isso da Libertadores. Temos que lembrar que Jorge Jesus está no mercado. E isso é um problema para quem for que estiver no cargo de treinador do Flamengo no momento de turbulência.

Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)