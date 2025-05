'Não estamos em nosso melhor momento', diz Filipe Luís após empate do Fla

Assim como Arrascaeta, Filipe Luís também admitiu que o Flamengo fez uma partida ruim no empate em 1 a 1 com o Central Córdoba, na Argentina, que deixou o time em situação delicada no Grupo C da Libertadores.

Mantivemos a regularidade por alguns meses até chegar este momento. E a verdade é que não estamos no nosso melhor momento. O futebol é constantemente um estado anímico. Tivemos um grande jogo contra o Corinthians, depois tivemos uma derrota dura contra o Cruzeiro, e é claro que os jogadores sentem. O que nós temos que fazer é recuperar o caminho, a nossa trajetória com as boas atuações o quanto antes possível. Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança. Como fazemos isso? Treinando, jogando em frente à nossa torcida no final de semana (contra o Bahia) e esperamos fazer um grande jogo

Filipe Luís

O que mais ele falou?

Muitos erros técnicos: "Para mim é muito simples. O adversário veio com um plano de jogo e nós não conseguimos sair, romper a pressão. Conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol. Depois disso, muitos erros técnicos, muitos, seja por confiança, pela bola, não sei o porquê. Talvez tenha sido também pelo momento. E esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás. E na verdade nós temos um time que está sendo feito para ter a bola. E a grande força desse Flamengo são os jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e com o volume criam chances e essa imposição sobre o adversário".