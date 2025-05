Arrascaeta admite partida ruim do Flamengo: 'Erramos em muitos pontos'

Autor de mais um gol pelo Flamengo — o nono na temporada, Arrascaeta não deu desculpas para a partida da equipe no empate em 1 a 1 com o Central Córdoba, hoje, na Argentina, que complicou a situação do Rubro-Negro no Grupo C da Libertadores.

A verdade é que é muito pouco, muito pouco. Dada a qualidade dos jogadores e a equipe que temos, tínhamos que sair com os três pontos. Sabíamos que seria uma partida difícil, mas erramos em muitos pontos. E a verdade é que não tivemos um bom jogo hoje e não fizemos um bom jogo contra o Cruzeiro (derrota por 2 a 1, no último domingo). Então é levantar a cabeça e continuar trabalhando

Arrascaeta à TV Globo

Como fica agora?

A LDU venceu o Deportivo Táchira, por 3 a 2, e assumiu a liderança do Grupo C com os mesmos oito pontos do Central Córdoba. O Flamengo foi aos cinco pontos e o Deportivo Táchira é o lanterna com zero pontos.