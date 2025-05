Flamengo leva empate do Central Córdoba e mantém alerta da eliminação

O Flamengo iniciou bem, fez gol logo cedo com Arrascaeta e teve o domínio do primeiro tempo. No entanto, o ímpeto desmoronou na etapa final, o Central Córdoba empatou e o 1 a 1 complicou a vida do Rubro-Negro no Grupo C da Libertadores. Os gols foram marcados por Arrascaeta, para os brasileiros, e Verón, para os argentinos.

Como fica agora? - O Flamengo foi aos cinco pontos, três a menos que a líder LDU e que o Central Córdoba, em segundo pelos critérios de desempate. O Deportivo Táchira é o lanterna com zero ponto. Restam duas rodadas e o Rubro-Negro pega LDU e Táchira no Maracanã.

VAR anula dois pênaltis — O VAR trabalhou bem na noite de hoje e anulou dois pênaltis, um para o Flamengo — no primeiro tempo — e outro para o Central Córdoba — na etapa final.