Palmeiras passeia tranquilo e Flamengo tropeça feio

O Palmeiras completou 19 jogos sem derrota como visitante e obteve sua 16ª vitória, no Paraguai, contra o Cerro Portenho.

Construiu a vitória no primeiro tempo com belo gol de Estêvão em jogada esperta de Evangelista que sofreu falta e a cobrou imediatamente para entregar a bola ao menino.

O alviverde só não foi para o intervalo com 2 a 0 porque Vitor Roque mostrou dois defeitos inaceitáveis: saiu na cara do goleiro e foi fominha porque Estêvão estava ao seu lado livre; pior, escorregou e bateu em cima do goleiro.