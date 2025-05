Escalação: Fla aposta em Bruno Henrique, Danilo e Ayrton contra Central

Outro que está fora da partida é o atacante Gonzalo Plata. O equatoriano está com um edema ósseo no joelho direito.

Classificação e jogos Libertadores

O Rubro Negro trata o jogo como uma decisão. A LDU (EQU) lidera o Grupo C com oito pontos e o Central Córdoba (ARG) soma sete. O Fla tem apenas quatro pontos e o lanterna é o Deportivo Táchira (VEN), com zero pontos.

O Flamengo vai a campo com: Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.