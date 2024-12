Santos prepara barca e começa mudança de elenco mesmo sem técnico; vem quem sai

Quem chega?



A diretoria já negocia com alguns jogadores, mas os nomes ainda são mantidos em sigilo para evitar qualquer problema. O clube quer esperar a chegada do treinador para ter o aval dele e seguir com as conversas. Além disso, alguns atletas ainda estão jogando na Série A.

E o novo técnico?



O Santos espera encerrar essa novela até a próxima semana. O principal alvo ainda é Luís Castro, que não respondeu a proposta alvinegra até o momento. Renato Gaúcho e Cuca foram outros nomes ventilados.