Mercado: alvos do Corinthians, porta aberta para Jesus e saídas no Santos

O Campeonato Brasileiro ainda não acabou, mas os times já se mexem no mercado da bola para a próxima temporada. A quarta-feira (4) já teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais times do país.

Veja destaques

Alvos alvinegros. O Corinthians planeja contratar três reforços para o início da temporada 2025, informou o colunista André Hernan no De Primeira. Um dos nomes cogitados é o do zagueiro Sergio Ramos, multicampeão por Real Madrid e seleção espanhola. Para isso, o clube conta com a ajuda de sua patrocinadora máster. "O Corinthians vai buscar mais um jogador de um ponta, mas que faça mais de uma função, e um lateral-esquerdo também".

Yuri Alberto é um dos destaques da reta final da temporada alvinegra Imagem: IAGO RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO

E o Yuri? A comissão técnica do Corinthians e o presidente Augusto Melo mostraram reações diferentes ao comentarem o futuro de Yuri Alberto no clube após a vitória sobre o Bahia. Emiliano Díaz demonstrou preocupação e afirmou que a comissão tentará convencer Yuri Alberto a ficar. O auxiliar exaltou a superação do camisa 9 durante a temporada. Augusto, por outro lado, afirmou que a torcida pode ficar tranquila: ele ficará. O dirigente citou a multa alta e destacou que não recebeu nada pelo jogador.