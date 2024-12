Lateral do Santos atrai interesse de clubes paulistas e deve ser negociado

O lateral direito, que também pode atuar improvisado na esquerda, foi uma espécie de 12º jogador do Santos por um bom período. Foi muito comum ver o técnico Fábio Carille colocando o defensor ao longo do segundo tempo na Série B.

O atleta de 29 anos, contudo, nunca caiu nas graças dos torcedores e conviveu com diversas críticas ao longo de 2024. Em alguns jogos, ele acabou falhando em momento cruciais, como no frustrante empate de 2 a 2 com a Ponte Preta, na Vila Viva Sorte.

Rodrigo Ferreira tem contrato com o Santos até o final de 2025. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.