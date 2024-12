Basso revela que ficou perto de deixar o Santos: 'Estava de mala pronta'

Estava de mala pronta. Basicamente estava certo (volta para o Arouca). Na verdade a mala eu nem cheguei a desfazer porque eu vim de Portugal, vim para cá e estava sem definição se eu ia continuar no Santos e daí eu fiquei no CT, morei dois meses e meio lá. Mas a mala estava já pronta, a passagem estava quase comprada, foi quando houve a oportunidade de eu jogar o jogo contra a Ponte Preta e fiquei João Basso, ao UOL.

Como todo jogador, a gente quer jogar, e eu não fujo dessa situação. E chegou um período que eu vi que estava difícil de jogar agora. Tudo bem que eu cheguei no meio do campeonato, mas o jogador quer oportunidade, quer jogar, quer mostrar... No final da janela de transferências houve a oportunidade, o pessoal de Portugal me ligou, tive bastante ligação dos clubes de Portugal, e o Arouca tinha uma situação com o Santos, onde era até vantajoso para todas as partes. Eu falei que queria jogar, queria ter essa oportunidade. E os clubes entraram em acordo. Só que, no momento, o clube também estava negociando a questão do Jair, que tinha recebido uma proposta do Porto, e daí tinha a situação que ia vir outros zagueiros ou não, então ficou meio confuso naquele momento. E eu tinha acertado tudo, fui para o treino de quinta-feira. O Jair acabou não treinando porque tinha essa questão da proposta. O Carille perguntou se eu estava pronto para jogar e eu falei que sim, até porque eu queria era ter oportunidade

Ainda com o futuro incerto, Basso foi acionado por Carille para atuar contra a Ponte Preta pela Série B. O zagueiro foi titular e marcou um gol, selando sua permanência no Peixe.

Fiz o jogo contra a Ponte Preta, marquei um gol, até fiz um bom jogo. Depois fiquei, a janela fechou também, foi bem no finalzinho. Era ali nos últimos instantes, até porque também o clube lá de fora precisava de uma resposta, eles queriam contratar um zagueiro. Eu era a primeira opção, só que caso não fosse possível a minha contratação, eles precisariam andar com outra opção Basso.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h (de Brasília), no canal do UOL Esporte no YouTube.