Corinthians: Dorival bate na tecla física e vê Bidon como meia em escalação

Martínez sentiu uma lesão muscular durante Corinthians x América de Cali Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Calendário apertado. "Quando a gente fala em nível físico, é a recuperação de uma partida para outra. Em dois dias e meio, é difícil o jogador manter o nível de atuação. O Martínez, em um esforço excessivo, teve lesão muscular. Jogamos há dois dias e meio, a recuperação é muito curta. Paralelamente, estamos implantando tudo o que penso: tudo o que fazemos no CT são trabalhos táticos e de bolas paradas. De um modo geral, está sendo implantando o que queremos. O desenvolvimento é contínuo, e o principal, para mim, é ter uma equipe recuperada em campo."

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Bidon em ação durante Corinthians x América de Cali, confronto da Sul-Americana Imagem: ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Escalação com Bidon e Carillo (e sem Coronado). "É justamente para que não víssemos o que vimos: a posse de bola do adversário. Procuramos preencher o meio. O Bidon, na minha concepção, não é volante: ele também tem características de meia como o Coronado. A intenção era ter um preenchimento no meio maior para que pudéssemos igualar a troca de passes do adversário, que tem paciência para jogar e que estava inteira, jogando com muita segurança. No 2° tempo, melhoramos consideravelmente, encurtamos o campo e a equipe adversária teve menos posse. Ainda precisamos de muito para chegar a uma condição onde encontremos uma regularidade dentro da partida."

Contratações na janela? "É muito difícil afirmar qualquer coisa neste sentido. Temos que ter a consciência que é um grupo que está sendo montado há um ano. É um grupo totalmente formado? Ainda não. A grande diferença de algumas equipes do futebol brasileiro é que elas já possuem um elenco montado. Mas é um momento. De um ano para cá, houve uma alteração profunda em relação às peças que tínhamos. Quem sabe até o fim deste ano a equipe chegue em uma outra condição. Teremos uma janela importante no meio do ano e, com certeza, todas as equipes estarão se mexendo. É um trabalho contínuo que vai sendo melhorado para que possamos ter um elenco confiável e dentro de um mesmo nível. Vamos trabalhar com todas as possibilidades para que possamos melhorar este grupo, que tem capacidade e qualidade. Precisa, naturalmente, de uma peça, qual equipe não precisa?"