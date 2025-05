Dorival aponta cansaço como maior culpado em tropeço do Corinthians: "Recuperação é curta"

O técnico Dorival Júnior sofreu o primeiro tropeço à frente do Corinthians nesta terça-feira. O time decepcionou na Neo Química Arena e ficou no empate por 1 a 1 com o América de Cali, pela Sul-Americana. Na visão do treinador, o principal culpado pelo resultado é o cansaço físico do elenco.

Dorival justificou que o Timão disputou uma partida de alta intensidade há cerca de dois dias e meio atrás, diante do Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Ele alega que o período de recuperação entre os jogos é curta e tem tentado rodar o grupo para driblar o problema.

"É sempre difícil colocar algo com tão pouco tempo de trabalho. No último sábado disse que foi um bom resultado e nada além disso. Temos muito trabalho pela frente. O América fez sua última partida há uma semana atrás. Nós tivemos que jogar um jogo importantíssimo há dois dias e meio atrás. Tenho que ter consciência e sempre colocar a equipe mais descansada em campo. Nem sempre terei essa condição, a importância de cada partida é muito grande", afirmou o comandante.