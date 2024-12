Memphis tem média de uma participação em gol a cada 90 minutos pelo Corinthians

Inclusive, o atacante holandês foi o grande destaque da partida disputada nesta terça-feira. Além de ser decisivo com os dois gols marcados, sendo um deles de falta, ele participou de boas jogadas no setor ofensivo do campo.

O último compromisso de Memphis com o Corinthians no ano está marcado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando o Timão visitará o Grêmio pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe comandada por Ramón Díaz ocupa a sétima posição da tabela, com 53 pontos conquistados.