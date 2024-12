Manchester City bate Nottingham Forest pelo Inglês e volta a vencer após 7 jogos

Nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, o Manchester City venceu o Nottingham Forest por 3 a 0, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Doku marcaram os gols que encerraram a sequência de sete jogos sem triunfos da equipe comandada por Pep Guardiola.

O jejum do City afetou todas as competições do time. No período foram seis derrotas (Tottenham - duas vezes -, Bournemouth, Sporting, Brighton e Liverpool) e um empate (Feyenoord). O último triunfo havia sido no dia 26 de outubro, diante do Southampton, pelo Campeonato Inglês.

Diante da vitória, o Manchester City subiu para a quarta colocação, com 26 pontos conquistados. Por sua vez, o Nottingham Forest permaneceu na sexta posição, com 22 pontos.