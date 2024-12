Seleção Brasileira feminina vence Austrália novamente no último amistoso de 2024

As partidas fazem parte do planejamento da Seleção para a Copa América de 2025, que será realizada no Equador, e para a Copa do Mundo de 2027, que irá ocorrer no Brasil. Depois da prata nas Olimpíadas, as brasileiras estão invictas, com três vitórias e um empate.

MAIS UMA VITÓRIA DO BRASIL! ?? Um bom dia desses! A #SeleçãoFeminina vence a Austrália mais uma vez! Gabi Portilho e Lauren marcaram os gols no último amistoso do ano. Seguimos juntas por mais no ano que vem! ?? pic.twitter.com/f2v5iPzqAS ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) December 1, 2024 A Seleção Brasileira abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Após receber um ótimo passe de Adriana, Gabi Portilho finalizou forte na saída da goleira para balançar as redes.