Com dois gols marcados contra o Fortaleza, Alerrandro empata com Yuri Alberto na artilharia do Brasileiro

Neste domingo, o atacante Alerrandro marcou os dois gols do triunfo do Vitória, contra o Fortaleza, e empatou com Yuri Alberto, do Corinthians, na artilharia do Campeonato Brasileiro. Agora, ambos os atletas possuem 13 gols.

Yuri havia assumido a ponta no último sábado, quando fez o terceiro e o quarto gol do time paulista na goleada por 4 a 2 sobre o Criciúma. No entanto, Alerrandro apareceu para ultrapassar Raphael Veiga (11), Pedro (11) e Estêvão (12), e ficar lado a lado com o atacante do Corinthians.