São Paulo desembarca em Porto Alegre para duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão

Na noite deste sábado, o elenco do São Paulo, recepcionado por torcedores, desembarcou em Porto Alegre (RS) para o duelo contra o Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada.

A delegação são-paulina embarcou para a região Sul na tarde deste sábado, logo após realizar o último treino preparatório para o confronto diante dos gremistas.

Do lado do São Paulo, a principal dúvida para o embate é Calleri. Com dores musculares na coxa esquerda, o centroavante vinha fazendo trabalho individualizado. O argentino também não apareceu nas imagens divulgadas pelo clube no desembarque e deve seguir como desfalque.