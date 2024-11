Xodó de Ramón, Carrillo engata boa sequência e vira peça-chave no Corinthians

O volante Carrillo é um dos principais destaques da equipe do Corinthians. O jogador, contratado a pedido do técnico Ramón Díaz, engatou uma boa sequência de jogos e se tornou fundamental para o funcionamento do Timão.

Carrillo foi titular nas últimas três partidas do Corinthians, e não há perspective que ele perca esse posto. No 4-3-1-2 montado por Ramón, o meia peruano vem caindo pela direita, gerando conexões com Matheuzinho.

Mapa de calor de Carrillo diante do Vitória (Foto: Reprodução/Sofascore)