Rodada da NBA: Lakers e Nuggets vencem em noite com 14 jogos

A partida não teve atuações espetaculares no quesito pontuação, com os cestinhas Victor Wembanyama e Dalton Knecht fazendo 20 pontos cada. Entretanto, o astro LeBron James, dos Lakers, marcou um triplo-duplo com 16 pontos, dez rebotes e 11 assistências.

Com a vitória, Los Angeles alcançou o 11º triunfo na temporada, tendo sofrido sete derrotas até aqui. A franquia de San Antonio perdeu pela nona vez, mas ainda tem um recorde positivo, já que ganhou outras dez partidas.

Os Lakers voltam às quadras na madrugada de sábado, quando enfrentará o Oklahoma City Thunder, às 00h (de Brasília). Por sua vez, os Spurs jogarão contra o Sacramento Kings no domingo, às 23h.

Utah Jazz x Denver Nuggets

Em outro jogo da super rodada da NBA, o Denver Nuggets bateu o Utah Jazz por 122 a 103, com direito a duplo-duplo de Nikola Jokic. O pivô sérvio marcou 30 pontos e conseguiu dez rebotes na partida. Pelo lado de Utah, o armador Collin Sexton foi o maior pontuador da franquia, com 26 pontos.