Corinthians apresenta à CBF plano coletivo para pagar e parcelar dívidas; confira

"O Corinthians reafirma seu compromisso com o pagamento de credores, bem como com a reorganização de suas áreas jurídica, financeira e administrativa, incluindo o equilíbrio do orçamento e o controle de gastos", escreveu o clube em nota.

Em setembro, o Corinthians informou que a dívida do clube é de R$ 2,3 bilhões, sendo R$ 924 milhões com oneroso (direitos de imagem, dívidas e etc), parcelamento tributário (R$ 676 mi) e Neo Química Arena (R$ 710 mi).

No Dia da Transparência, o diretor financeiro Pedro Silveira disse que a gestão passada não registrou um débito de R$ 220 milhões em dívidas municipal e federal no balanço financeiro de 2023. Depois, o montante foi corrigido pelo clube para R$ 106 milhões.

Veja a nota do Corinthians sobre o pagamento de dividas:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que apresentou à Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF (CNRD) um plano coletivo para o pagamento e parcelamento de dívidas com ex-atletas, agentes e outros clubes.

O plano abrange processos atualmente em tramitação no referido órgão e prevê o parcelamento ao longo dos próximos anos.