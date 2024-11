São Paulo faz treino de posse de bola e abre preparação para pegar o Grêmio

O São Paulo se reapresentou, nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, após dois dias de folga. O Tricolor paulista empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG, no Morumbis, e, agora, volta suas atenções para o duelo diante do Grêmio. A bola rola às 16h (de Brasília) do domingo (1º).

O camisa 9 do São Paulo, Calleri, desfalque dos últimos dois embates do Tricolor, continuou a treinar com bola, em fase de transição, e pode ser opção para Zubeldía enfrentar o Imortal Tricolor.

Para o duelo contra o Grêmio, o técnico Luis Zubeldía espera poder contar com dois importantes retornos na lateral esquerda. Welington e Sabino são os dois jogadores que podem reforçar o setor na próxima rodada do Brasileirão. O primeiro desfalcou a equipe nos últimos jogos devido a problema físico. Já o segundo não jogou contra o Atlético-MG por estar cumprindo suspensão.