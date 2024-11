Rodada da NBA: Warriors levam virada de Nets, e Thunder assume liderança do Oeste

? Golden State Warriors (@warriors) November 26, 2024

Os Warriors lideraram grande parte do confronto com o Nets, mas foram ultrapassados no início do quarto período após terem chegado a abrir uma vantagem de 18 pontos. O grande destaque do duelo foi o armador alemão Dennis Schroeder, que anotou 31 pontos para a equipe de Nova Iorque. Enquanto Stephen Curry, com 28 pontos, foi o principal nome da franquia da Califórnia.

Já o jogo em Sacramento teve um primeiro tempo equilibrado, com a equipe de Oklahoma indo para o intervalo com apenas um ponto de vantagem sobre os Kings. Porém, na segunda etapa, o Thunder não deu chance para o adversário e venceu com tranquilidade. Shai Gilgeous-Alexander (37 pontos e 11 assistências) e Jalen Williams (28 pontos) lideraram a franquia para o triunfo.