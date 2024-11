Max Verstappen pode ser tetracampeão da Fórmula 1 em Las Vegas; veja os cenários

No top 4, a diferença de pontuação entre as colocações é superior a três pontos, vantagem que assegura o campeonato a Verstappen. Assim, se o holandês terminar a corrida em segundo, precisa que Norris termine em terceiro. Caso fique em terceiro, o piloto da McLaren teria que encerrar em quarto.

Possível volta mais rápida de Norris

Se não terminar no Top 4, Verstappen não precisaria ficar na frente de Norris, desde que o britânico não conquiste a volta mais rápida da corrida, que lhe garante um ponto extra.

Este ponto extra diminui a diferença de pontuação entre as posições do Top 5 ao Top 10, o que pode permitir ao britânico sair de Las Vegas com chances. Se Norris conseguir a volta mais rápida, com Verstappen no Top 5, ele teria que terminar no mínimo uma colocação abaixo do holandês para que a disputa entre ambos termine.

Por exemplo: Se Verstappen terminar em quinto, Norris poderia chegar em quarto. Porém, se o piloto da McLaren conseguir o ponto da volta mais rápida, teria que encerrar no máximo na sexta colocação.

Ambos não pontuam

Por fim, mesmo sendo um cenário difícil, caso ambos não cheguem no Top 10 e assim não pontuem, o título é assegurado pelo holandês neste domingo.