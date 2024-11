Lewis Hamilton lidera; Verstappen é atrapalhado e fica em 17º em Las Vegas

Verstappen é atrapalhado por bandeira vermelha

Max Verstappen pode ser campeão neste fim de semana. Se Lando Norris não conseguir superá-lo por pelo menos três pontos em Las Vegas, ele será tetracampeão por antecedência. Mas o holandês não andou entre os primeiros durante as duas sessões, com as duas Red Bull sendo particularmente lentas nas retas, e teve sua simulação de classificação atrapalhada por uma bandeira vermelha causada por Alex Albon.

O tailandês acabou perdendo a sessão com um problema no sistema de combustível, e depois tentou voltar ir à pista e causou uma bandeira vermelha, tendo que estacionar o carro na pista. Sua Williams teve que ser reparado várias vezes depois de três batidas em dois finais de semana. Mas, pelo menos, neste primeiro dia de atividades em Las Vegas, ambas as Williams ficaram longe dos problemas.

Verstappen acabou desistindo de fazer uma simulação de classificação, voltou para a pista já com pneu médio para focar na preparação da corrida, e fechou em 17º.

Hamilton é mais rápido que na classificação de 2023

Depois de um começo difícil, com pouquíssima aderência, com os pilotos relatando que sentiam estar pilotando na chuva, mesmo com a pista seca, a evolução do asfalto foi bastante rápida. E os tempos já começaram a chegar no mesmo nível do terceiro treino livre do ano passado durante a segunda sessão. E o tempo de Lewis Hamilton foi mais veloz, inclusive, do que ele conseguiu na classificação do ano passado, quando foi 11º no grid.