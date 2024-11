Ídolo do Barcelona, Messi exalta trabalho de Flick no clube: "Me parece espetacular"

Por fim, Messi ainda deixou claro que sente saudades da vida em Barcelona. O argentino disse que, um dia, quer voltar a morar na Catalunha com a família e se declarou à cidade.

"Para mim, minha vida é estar em Barcelona, viver em Barcelona. Tivemos que nos mudar da Catalunha, mas sempre pensamos em poder voltar a viver ali, porque eu, minha esposa e meus filhos sentimos muita falta da nossa vida em Barcelona. Deixamos amigos e muitas coisas para trás. Meus filhos são catalães, e eu vivi praticamente a minha vida toda lá. A verdade é que sinto que pertenço a Barcelona. Sinto muita falta. Nós nunca sabemos o futuro, mas a nossa intenção é voltar a viver aqui, porque é nossa casa", concluiu o jogador.

Após a eliminação do Inter Miami nas quartas de final da MLS, Messi disputou os últimos compromissos com a seleção da Argentina nesta última data Fifa. Agora, o camisa 10 curte as férias com a família e aguarda o início da próxima temporada.

? Flick: "It's an honor that Leo Messi, the greatest player of all time, says good things about Barça. We love that he follows the team. It means a lot to us that he holds ??the youngsters in the squad in such high regard." pic.twitter.com/yFqSJPPmJk

