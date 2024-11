No tie-break, Sesc Flamengo perde para o Praia Clube pela Superliga feminina

Nesta terça-feira, o Sesc Flamengo fez um jogo de muito equilíbrio contra o Praia Clube, líder da Superliga feminina, porém, acabou superado no tie-break, no Maracanãzinho. As parciais foram de 26/24, 25/12, 22/25, 22/25 e 16/18.

Agora, o foco da equipe do técnico Bernardinho agora é o Sesi Bauru, adversário desta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Tijuca Tênis Clube.

"A gente fez um jogo duro contra o Praia. Estamos crescendo, em evolução, mas ainda cometemos erros que comprometem contra um adversário desse nível. A vitória poderia ter ido para qualquer um dos times, mas faz parte, é uma construção", disse a ponteira e capitã Michelle.