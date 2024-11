Jon Jones nocauteia Miocic no UFC 309 e se mantém campeão dos pesos-pesados

A luta

Jon Jones foi dominante desde o primeiro round, quando pressionou Miocic com agressividade e em um ritmo constante. Além dos 49 golpes significativos conectados, o campeão também buscou explorar o jogo de chão, estratégia que funcionou e o fez sair em vantagem no combate.

Já no segundo round, Miocic tentou ser mais reativo e aproveitar os contra-ataques, mas a dominância de Jones ficou evidente mais uma vez. O detentor do cinturão novamente controlou a distância e o jogo de chão, chegando aos 67 golpes significativos contabilizados, enquanto seu oponente acumulava apenas sete.

No terceiro e último round, Jon Jones usou toda a sua técnica, acertou golpes ainda mais contundentes e emplacou 98 golpes significativos contabilizados. De outro lado, encontrava-se um Miocic visivelmente cansado e desgastado, com apenas 38. Foi então, aos 4m29s, que o campeão acertou o tronco de seu adversário com um chute giratório e o derrubou. Na sequência, Jones aproveitou o momento e não deu chances para Miocic que, no chão, se encontrava totalmente vulnerável, e o árbitro encerrou a luta.