Palmeiras é o time com melhor aproveitamento em 2024 entre os clubes da Série A

O time comandado por Abel Ferreira começou o ano disputando a Supercopa do Brasil, com o São Paulo, mas ficou com o vice após derrota nos pênaltis. Em abril, a equipe levantou a taça do Campeonato Paulista.

Mais à frente, o Alviverde acabou caindo nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, e da Libertadores, contra o Botafogo. O rubro-negro, aliás, sagrou-se campeão do torneio, enquanto o Glorioso está na final da competição continental e luta pelo título contra o Atlético-MG.

Visando manter o posto de melhor aproveitamento, o Palmeiras entra em campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Bahia, pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).