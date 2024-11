Caio Bonfim tenta índice para o Mundial de Tóquio nos 35 km marcha atlética

A WA deverá anunciar os vencedores do Tour Mundial 2024 após a prova de Dublin. Caio lidera nos 20 km (4.072 pontos), seguido pelo campeão olímpico, o equatoriano Brian Pintado (4.068 pontos) e pelo medalhista de bronze em Paris, o espanhol Álvaro Martín (4.035 pontos).

"Ele vai competir nos 35 km porque no Mundial de Tóquio terá ambas as distâncias. Como esse ano não teve 35 km, devido à Olimpíada de Paris, que tinha a prova de maratona de marcha atlética mista no seu programa, muitos atletas estão sem marca. Então temos de buscar a marca", disse Gianetti Sena Bonfim, mãe e treinadora de Caio.

Caio destacou que está concentrado em manter o alto nível. "Já começou a temporada de 2025 e os treinos. O Mundial de Tóquio será diferente porque terá os 20 km e os 35 km e não o revezamento. O passo importante já é ter o índice nos 20 km e agora é trabalhar tranquilo por desempenho, mas ainda não temos o dos 35 km. Então vamos atrás - é treinar com mais volume", observa Caio, contando que os 35 km serão no início do Mundial (dia 13 de setembro), com o desafio de se recuperar para os 20 km (dia 20/9), no fim do Mundial. "Não sei se muitos atletas vão querer isso, mas são duas chances de medalha", completa.