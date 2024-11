Casares confirma pré-temporada do São Paulo nos EUA e nega sondagens por Nestor

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, nesta terça-feira, no Salão Nobre do Pacaembu, o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2025. O presidente do São Paulo, Julio Casares, falou com a imprensa após o evento e confirmou que o clube irá fazer sua pré-temporada nos Estados Unidos, apesar da antecipação do Estadual.

Segundo o dirigente, o Tricolor irá dividir o seu elenco entre o torneio no país norte-americano e o início do Paulistão. Os titulares e os atletas mais importantes irão embarcar para os EUA, enquanto os demais irão se preparar para a competição estadual.

Ainda assim, Casares afirma que o São Paulo irá largar no Paulista com o que "tem de melhor". Ele espera um time forte para as primeiras rodadas do torneio.