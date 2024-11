Ponte Preta toma virada do Vila Nova e perde chance de sair do Z4 da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Nesta segunda-feira, pela 36ª rodada, a Ponte Preta tomou a virada e perdeu do Vila Nova, por 2 a 1, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Élvis, de pênalti, abriu o placar para a equipe paulista, enquanto Alesson (2x) fez os gols da virada do time goiano. Iago Dias e Mateus Silva, da Ponte, ainda foram expulsos no segundo tempo.

Com o resultado, a Ponte Preta desperdiçou a oportunidade que teve de deixar a zona de rebaixamento da Série B. O time segue no Z4 e ocupa a 17ª colocação, com 38 pontos. Já o Vila Nova chegou aos 55 pontos e segue na oitava posição, ficando a cinco do G4 com duas rodadas restantes.

Os times, agora, retornam a campo pela 37ª rodada da Série B. O Vila Nova recebe o Ituano neste sábado, às 16h (de Brasília), no Onésio Brasileiro Alvarenga. Já a Ponte Preta encara o Sport no mesmo dia, a partir das 21h30, no Moisés Lucarelli.