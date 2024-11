Ginasta Simone Biles acompanha jogo dos Bulls na NBA e é presenteada com camisa

A partida desta quinta-feira entre Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves, pela NBA, contou com uma convidada bastante especial. A ginasta Simone Biles, junto do marido Jonathan Owens, prestigiou os Bulls no United Center, nos EUA. Ambos foram presenteados com camisas dos donos da casa.

Simone Biles e Jonathan Owens estiveram nas cadeiras que ficam à beira da quadra. O casal recebeu camisetas do Chicago Bulls com seus respectivos nomes e personalizadas com o número 36.

Em suas redes sociais, o Chicago Bulls exaltou a presença de Biles e Owens na partida. "Temos a GOAT (melhor de todos os tempos) e o Urso (referência ao time de Owens) na casa", comentou a equipe de basquete.